Гуманність чи абсурд? Засудженого за вбивство семи людей відпустили на волю. ВІДЕО
Гуманність чи абсурд? Засудженого за вбивство семи людей відпустили на волю. ВІДЕО
Сліпий на два ока Олександр Каверзін. Він став першим довічно засудженим в Україні, якого випустили з в’язниці через хворобу. П’ять років тому йому винесли вирок - довічне ув’язнення за вбивство семи людей. Поки чоловік сидів за гратами: повністю осліп, почав тяжко хворіти. Саме тому Апеляційний суд Вінницької області сорока чотирьох річного Олександра Каверзіна вирішив звільнити. Подробиці у сюжеті.
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