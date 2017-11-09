Сміттєвоз та два легковики не змогли розминутися на виїзді з Києва. ВІДЕО
Сміттєвоз та два легковики не змогли розминутися на виїзді з Києва. ВІДЕО
Сміттєвоз «МАЗ» близько шостої вечора рухався з Києва в бік сміттєзвалища. Неспішно, розповів його водій, адже вантажівка їхала повна, везла приблизно сім тон відходів. Мить - і спокійна вечірня картина на Дніпропетровському шосе різко і кардинально міняється, стається аварія.
Оператор – М.Шинкар
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