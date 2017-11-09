Слідчі перевантажені роботою, тому дрібні справи не розслідують, - експерт. ВІДЕО
Слідчі перевантажені роботою, тому дрібні справи не розслідують, - експерт. ВІДЕО
В редакцію «Магнолії-ТВ» кияни скаржаться на поліцейських. Кажуть, що правоохоронці не розслідують справ по їхніх заявах. Підозрюють, що це пов’язано із тим, що поліцейські вважають такі злочини, як крадіжки, або підпал не суттєвими і не хочуть витрачати на це часу. Кримінологи підтверджують цю теорію. Кажуть, що насправді слідчі перенавантажені роботою, тому на деякі інциденти закривають очі. Детальніше дивіться у сюжеті.
|
09.11.2017 | 20:45
|
09.11.2017 | 20:15
|
09.11.2017 | 19:50
|
09.11.2017 | 12:01
|
09.11.2017 | 08:40
|
09.11.2017 | 07:40
|
09.11.2017 | 07:30
|
09.11.2017 | 07:20
|
09.11.2017 | 07:00
|
09.11.2017 | 06:45
|
09.11.2017 | 06:30
|
09.11.2017 | 06:15
|
08.11.2017 | 23:15
|
08.11.2017 | 22:45
|
08.11.2017 | 22:15
|
08.11.2017 | 21:45
-
- 1 з 885
- ››