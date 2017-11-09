У Миколаєві ДТП заблокувала проїжджу частину. ВІДЕО
У Миколаєві ДТП заблокувала проїжджу частину. ВІДЕО
Попередньо, водій Сітроену, коли повертав ліворуч не пропустив Фольксваген, який рухався назустріч. В ДТП травмувався водій фольксвагену, втім від госпіталізації відмовився…
І не лише це в огляді ДТП…
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