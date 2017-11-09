У Києві під час сварки чоловік вбив жінку ножем. ВІДЕО
У Києві під час сварки чоловік вбив жінку ножем. ВІДЕО
В одній зі столичних квартир що на бульварі Праці проживали чоловік з жінкою. Ввечері сіли за стіл. Пили, їли, розмовляли… І щось пішло не так. Звичайна розмова почала переростати в лайку. Вир емоцій вже ніхто не міг стримувати. Не витримавши, чоловік взяв зі столу ніж та накинувся на жінку…
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