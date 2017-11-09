У Києві під час сварки чоловік вбив жінку ножем. ВІДЕО

В одній зі столичних квартир що на бульварі Праці проживали чоловік з жінкою. Ввечері сіли за стіл. Пили, їли, розмовляли… І щось пішло не так. Звичайна розмова почала переростати в лайку. Вир емоцій вже ніхто не міг стримувати. Не витримавши, чоловік взяв зі столу ніж та накинувся на жінку…

І не тільки це…. Також в огляді надзвичайних подій дивіться:

У Дніпрі чоловік зґвалтував масажистку одразу після сеансу…

У Харкові молодик пограбував свою знайому…

У Києві загорівся житловий будинок…

У Херсоні затримали чоловіка, який у власній квартирі влаштував стрільбу.