У Запоріжжі поліцейський оцінив кримінальне провадження у 100 000 гривень. ВІДЕО

У Запоріжжі віднайшли достоту гарний екземпляр нечесного на руку посадовця. Тут усе, як книжка пише. І набутий досвід вимагання данини, і вміння прослизнути та перевтілитися, аби тільки бути ближчим до коритця. Тож коли прийшла реформа, 32-річний чоловік поміняв лише форму, але не свої жадібні переконання. Більше дивіться у сюжеті.

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