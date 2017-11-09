У Запоріжжі поліцейський оцінив кримінальне провадження у 100 000 гривень. ВІДЕО

У Запоріжжі поліцейський оцінив кримінальне провадження у 100 000 гривень. ВІДЕО

22:45 09.11.2017

У Запоріжжі віднайшли достоту гарний екземпляр нечесного на руку посадовця. Тут усе, як книжка пише. І набутий досвід вимагання данини, і вміння прослизнути та перевтілитися, аби тільки бути ближчим до коритця. Тож коли прийшла реформа, 32-річний чоловік поміняв лише форму, але не свої жадібні переконання. Більше дивіться у сюжеті.

І не лише це. Також в огляді хабар.news:

Прокурор у Рівному вимагав 2 500 доларів за розвалення справи.

На Закарпатті лісничі погоріли на хабарах за крадену деревину.

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