Луценко пояснив, чому не запрацювало Держбюро розслідувань. ВІДЕО
Луценко пояснив, чому не запрацювало Держбюро розслідувань. ВІДЕО
Українського аналога американському ФБР у нас і дотепер немає. Депутати вже півтора року не можуть призначити гОлову Державного бюро розслідувань, тому воно і не працює. Поскаржитися на це політикам Генеральний прокурор Юрій Луценко прийшов до комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
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