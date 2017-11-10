Затримані телефонні шахраї ошукали своїх жертв на 4 млн. гривень. ВІДЕО
Затримані телефонні шахраї ошукали своїх жертв на 4 млн. гривень. ВІДЕО
Стандартна схема шахраїв, яку, здається, повинні вже напам’ять вивчити українці аби не потрапляти на цей гачок. Втім, жертв не меншає. А головне вийти на слід таких телефонних зловмисників не так то і просто…
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