У Києві від вибуху гранати загинув чоловік. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві від вибуху гранати загинув чоловік. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У столиці від вибуху загинув чоловік. Близько полудня в поліцію зателефонувала стривожена жінка. Сказала, що почула вибух у сусідній квартирі, і звідти так ніхто і не вийшов. Вже на місці у квартирі но вулиці Празькій поліцейські виявили тіло 24-річного чоловіка. У помешканні вибухнула граната. Правоохоронці припускають – чоловік спробував розібрати її.
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