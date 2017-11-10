На Київщині викрадачі людини вимагали 100 тис. доларів викупу. ВІДЕО
На Київщині викрадачі людини вимагали 100 тис. доларів викупу. ВІДЕО
Бажання заробити чималі гроші незаконним шляхом для двох жителів Київської області може обернутися тюремним терміном. Переселенець із Луганщини разом із співмешканкою вирішили викрасти випадкову жінку. Після того зателефонували до її зятя і почали вимагати викуп у 100 тисяч доларів. Але той звернувся в поліцію, і правоохоронці вийшли на слід викрадачів, а жінку визволили. За викрадення людини зловмисникам тепер загрожує до п’яти років ув’язнення.
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