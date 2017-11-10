Одеська поліція розслідує інцидент із розбійним нападом на жінку. ВІДЕО

Одеська поліція розслідує інцидент із розбійним нападом на жінку. ВІДЕО

09:20 10.11.2017

До Хмельницького відділення поліції в м. Одесі надійшло повідомлення про те, що в Малиновському районі міста скоєно напад на одеситку, в результаті якого у неї була викрадена сумка з грошима в сумі 35 тисяч гривень.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. По прибуттю поліцейські встановили, що двоє невідомих чоловіків зупинили автомобіль потерпілої та, бризнувши в очі сльозогінною речовиною, забрали сумку із грошима та зникли з місця пригоди на автомобілі з іноземними номерними знаками.

За словами начальника слідчого відділення Хмельницького відділення поліції Валентини Горошко, за даним фактом було розпочате кримінальне провадження, передбачене ч.2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Для встановлення місцезнаходження автомобіля зі зловмисниками в місті та області було введено оперативний план «Перехоплення».

Вжитими заходами за межами обласного центру автопатрулем патрульної поліції м. Одеси був зупинений автомобіль, який за описом потерпілої був схожий на транспорт зловмисників. У ході огляду автомобіля було виявлено, що він обладнаний забороненим пристроєм автоматичної зміни номерних знаків, а у салоні виявлено балаклаву з прорізямкри для очей.

Водія в порядку ст. 208 КПК України затримано. Вживаються заходи по встановленню та затриманню інших фігурантів розбійного нападу. Розшукові заходи тривають.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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