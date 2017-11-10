Резонансне вбивство у хостелі розкрила київська поліція. ВІДЕО

Між двома мешканцями орендованого житла виник побутовий конфлікт, у розпалі якого 26-річний зловмисник ударив 31-річного опонента ножем у серце. Тепер підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вбивство відбулося на вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївському районі: до чергової частини територіального управління поліції надійшло повідомлення про вбивство чоловіка у хостелі.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативні групи Голосіївського та Головного управлінь поліції міста Києва. Прибувши за вказаною адресою, працівники поліції виявили труп 31-річного чоловіка із ножовим пораненням грудей.

Опитавши постояльців хостелу, правоохоронці з’ясували, що між потерпілим та іноземцем із сусідньої кімнати виник побутовий конфлікт, у розпалі якого зловмисник вдарив ножем опонента. За попередньою інформацією: двоє чоловіків перебували у стані алкогольного сп’яніння. Після нанесення ножового поранення зловмисник із місця події втік.

Отримавши інформацію щодо особи, причетної до вбивства, працівники столичної поліції оголосили його в розшук. Завдяки проведенню оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження зловмисника, прикордонники затримали іноземця у Харківській області, коли він намагався втекти в Росію.

Працівники поліції встановили, що 26-річний іноземець раніше мав проблеми із законом на території своєї держави за вчинення пограбування. Окрім цього, зловмисник повідомив слідству, що між ним та потерпілим виник конфлікт через те, що опонент привселюдно принижував його.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер 26-річному іноземцю загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві