У Черкасах під час пожежі у багатоповерхівці евакуйовано 15 людей. ВІДЕО
У Черкасах під час пожежі у багатоповерхівці евакуйовано 15 людей. ВІДЕО
10 листопада о 01:50 виникла пожежа в 9-ти поверховому житловому будинку на вулиці Небесної Сотні.
Стурбовані жителі будинку, які побачили дим, що виходив з балкону квартири на четвертому поверсі, одразу зателефонували до Служби порятунку «101».
Під час проведення розвідки в задимленій квартирі, рятувальники чергового караулу пожежно-рятувальної частини виявили 40 - річного чоловіка господарки, який намагався власними силами загасити полум’я. Із отруєнням продуктами горіння його було терміново госпіталізовано до 3-ї міської лікарні.
Через сильне задимлення під`їзду бійці ДСНС працюючи у апаратах для дихання у складі ланки газодимозахисників, провели евакуацію із задимленого під’їзду у безпечне місце 15 мешканців сусідніх квартир.
Спільними зусиллями вогнеборців Черкаського міськрайонного відділу та аварійно-рятувального загону спецпризначення пожежу о 02:20 вдалося локалізувати, а о 02:34 повністю ліквідувати. Завдяки професійним та оперативним діям, рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні квартири будинку. Загиблих внаслідок пожежі немає
У результаті пожежі вогнем знищено побутову техніку та меблі. За попередніми даними причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки на балконі квартири.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області
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