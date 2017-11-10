У Ромнах рятувальники не без проблем здолали пожежу у багатоповерхівці. ВІДЕО

У Ромнах рятувальники не без проблем здолали пожежу у багатоповерхівці. ВІДЕО

20:30 10.11.2017

О 15:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку у м. Ромни на вул. Руденка. За викликом направили черговий караул 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Вже за чотири хвилини вогнеборці прибули на місце пожежі і встановили, що загоряння сталося на першому поверсі. Через несвоєчасне виявлення пожежі вогонь встиг охопити горюче оздоблення металевих вхідних дверей у під’їзд, дерев’яні вхідні двері, утеплювач внутрішніх стін та елекролічильник. Сильне задимлення поширилось на весь під'їзд. Працювати рятувальникам довелось в апаратах для захисту органів дихання.

Із небезпечної зони вогнеборці винесли на руках двох хлопчиків 2016 і 2017 р.н. та допомогли вийти на вулицю двом дівчаткам 2002 і 2007 р.н. Також було організовано евакуацію чотирьох дорослих мешканців під’їзду 1946, 1947, 1981 та 1984 р.н. Медпрацівники надали людям необхідну допомогу. Одну із врятованих дівчаток 2002 р.н. довелось госпіталізувати до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння чадним газом.

О 15:26 рятувальники локалізували загоряння, запобігши його подальшому поширенню. О 16:22 пожежу ліквідували.

До гасіння залучалось 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.  

Причина загоряння встановлюється.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

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