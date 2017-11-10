Жителі столичного мікрорайону Березняки перекрили дорогу. ВІДЕО
Жителі столичного мікрорайону Березняки перекрили дорогу. ВІДЕО
Від самого ранку у Києві жителі мікрорайону Березняки перекрили дорогу. Ходили по пішохідному переходу - не давали проїхати автівкам вулицею Шумською. Так мітингують жителі будинків, в яких немає опалення. Намагаються привернути увагу місцевої влади до своєї проблеми. У нещодавно побудованих багатоповерхівках досі холодно. Люди просто замерзають у власних квартирах.
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