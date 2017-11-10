В Україні «замінували» аеропорти. ВІДЕО
В Україні «замінували» аеропорти. ВІДЕО
В Україні замінували чи не всі аеропорти. Поки тривали перевірки, низку авіарейсів тимчасово відмінили. Об 11.30 адміністрації аеропорту «Вінниця» зателефонував невідомий і повідомив, що будівля замінована. На місце одразу приїхали вибухотехніки, слідчі, кінологи.
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