В Києві ледве не згорів величезний торговий центр. ВІДЕО

Посеред ночі в Києві пожежа виникла біля супермаркету «Ашан», в одному із складських приміщень. Та вже за мить полум’я перекинулося і на паркінг. Вогнем охопило близько двохсот квадратних метрів площі. На щастя, до місця інциденту швидко прибули рятувальники. Вогнеборці змогли зарадити біді і до магазинів ТРЦ вогонь так і не добрався.