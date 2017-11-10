В Києві ледве не згорів величезний торговий центр. ВІДЕО
В Києві ледве не згорів величезний торговий центр. ВІДЕО
Посеред ночі в Києві пожежа виникла біля супермаркету «Ашан», в одному із складських приміщень. Та вже за мить полум’я перекинулося і на паркінг. Вогнем охопило близько двохсот квадратних метрів площі. На щастя, до місця інциденту швидко прибули рятувальники. Вогнеборці змогли зарадити біді і до магазинів ТРЦ вогонь так і не добрався.
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