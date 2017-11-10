Аварія «лоб-у-лоб», у Києві зіштовхнулись Volkswagen і Chevrolet. ВІДЕО
Аварія «лоб-у-лоб», у Києві зіштовхнулись Volkswagen і Chevrolet. ВІДЕО
У столиці вулиці Казимира Малевича сталася аварія: зіштовхнулись автомобілі Volkswagen і Chevrolet. Водій останнього автомобіля запевняє, що його підрізали, тому він вилетів на зустрічку.
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