В Кабміні працюють над законопроектом, що захистить бізнес від силовиків. ВІДЕО

8 листопада на засіданні Кабінету міністрів було представлено законопроект, який суттєво обмежує можливості тиску на підприємців. Усі обшуки тепер будуть фіксувати на відео. Вилучати сервери і документи без яких робота фірми чи підприємства зупиняється теж заборонено. Бізнесмен матиме право викликати у будь-яку хвилину адвоката і вже разом із ним спілкуватись із прокуратурою або фіскалами.