Черкаська водійка за гроші намагалася «закрити очі» поліцейським на її порушення ПДР. ВІДЕО

Полісмени попередили жінку – розмова записується на бодікамеру. І за те, що вона пропонує гроші, їй загрожує кримінальна відповідальність. І тут жінка запанікувала…

І не лише це в огляді ДТП…

У Києві зіштовхнулися дві автівки…

На Закарпатті вантажівки вишукались у величезний затор…