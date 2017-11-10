Черкаська водійка за гроші намагалася «закрити очі» поліцейським на її порушення ПДР. ВІДЕО
Черкаська водійка за гроші намагалася «закрити очі» поліцейським на її порушення ПДР. ВІДЕО
Полісмени попередили жінку – розмова записується на бодікамеру. І за те, що вона пропонує гроші, їй загрожує кримінальна відповідальність. І тут жінка запанікувала…
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