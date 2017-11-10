У Сумах двоє 18-ти річних напали на іноземця. ВІДЕО

У Сумах жертвою нападу став іноземець. 23-річний громадянин Йорданії. Хлопець йшов до залізничного вокзалу, коли на нього напали двоє невідомих.

На щастя, неподалік, були патрульні, вони й врятували чоловіка від побоїв.

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