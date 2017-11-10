Кияни змусили владу ремонтувати занедбаний ескалатор у столиці. ВІДЕО

Занедбаний ескалатор на «Старовокзальній» у Києві. Майже два роки люди таскають важкі сумки на вокзал і з вокзалу сходами, бо ескалатор не працює. А що чиновники?! Далеко не один рік проблеми вони просто не помічали або ж робили вигляд, що їм байдуже. Та це допоки блогер Олександр Барабошко не опублікував пост у «Facebook». Він через соцмережі надав розголосу ганебному ескалатору на «Старовокзальній» і ремонт нарешті почали!

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