Кияни змусили владу ремонтувати занедбаний ескалатор у столиці. ВІДЕО
Кияни змусили владу ремонтувати занедбаний ескалатор у столиці. ВІДЕО
Занедбаний ескалатор на «Старовокзальній» у Києві. Майже два роки люди таскають важкі сумки на вокзал і з вокзалу сходами, бо ескалатор не працює. А що чиновники?! Далеко не один рік проблеми вони просто не помічали або ж робили вигляд, що їм байдуже. Та це допоки блогер Олександр Барабошко не опублікував пост у «Facebook». Він через соцмережі надав розголосу ганебному ескалатору на «Старовокзальній» і ремонт нарешті почали!
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