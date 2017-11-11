Звіряче вбивство чоловіка оперативно розкрила поліція Харківщини. ВІДЕО

На тілі загиблого експерти нарахували близько 20 ножових поранень. Зловмисника, який скоїв жорстоке вбивство, затримали протягом кількох годин.

Днями до поліції надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що в Краснограді на території власного домоволодіння місцева мешканка виявила тіло свого 31-річного чоловіка.

Під час проведення оперативних заходів працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 26-річний мешканець одного з селищ Красноградського району.

Як розповів заступник начальника ГУНП в Харківській області -начальник слідчого управління підполковник поліції Сергій Чиж, причиною страшного вчинку стали ревнощі. Затриманий раніше зустрічався із нинішньою дружиною загиблого. Більше того, вони прожили разом шість років. Але зв’язати своє життя вона вирішила з іншим - його 31-річним приятелем. Минулого тижня молоді люди одружилися.

Того вечора хлопець вирішив навідатися до свого колишнього товариша, щоб поставити остаточну крапку в цій історії. Він знав напевно, що його молодої дружини вдома не буде. Із собою він прихопив кухонного ножа та рукавички. Господар будинку, нічого не підозрюючи, спокійно вийшов на ганок зустрінути гостя. Але той відразу кинувся на нього з ножем та наніс численні поранення.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПКУ. Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час проведення обшуку працівники поліції виявили у домоволодінні підозрюваного особисті речі, які належали вбитому чоловіку. Тому слідство відкрило ще одне кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічного ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області