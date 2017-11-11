На Волині правоохоронці викрили підпільний наркологічний центр. ВІДЕО

Прокуратурою Волинської області, працівниками Луцькоі місцевоі прокуратури та Луцького відділу поліції Головного управлінні Національної поліції у Волинській області в одному з житлових будинків населеного пункту поблизу обласного центру у ході санкціонованого обшуку виявлено понад 30 осіб - мешканців Волинської, Івано-Франківської, Харківської, Львівської та інших областей, які незаконно утримувались під приводом надання реабілітації та лікування від наркотичної залежності,а також хронічного алкоголізму.

Громадяни були позбавленні засобів зв’язку, особисті документи та верхнього одягу.

Як з’ясовано, організація так званого реабілітаційного центру здійснювалась на платній щомісячній основі (6 тис. грн.)

Про функціонування цього центру на території Луцького району органам державної влади, місцевого самоврядування відомо не було.

Триває досудове розслідування. Затримано двох осіб, причетних до протиправного функціонування центру.

Вирішується питання про оголошення ім про підозру у катуванні та незаконному позбавлення волі кількох осіб на тривалий час з корисливих мотивів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 КК України) та обрання щодо них запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області