На Харківщині батько та син хоробро відбилися від озброєного грабіжника. ВІДЕО

Господар будинку у селищі міського типу Слобожанське та члени його родини стали об’єктом нападу невідомого молодика у масці.

52-річний чоловік та його 32-річний син відбилися від злодія та викликали поліцію. Завдяки оперативному реагуванню на повідомлення про злочин, зловмисника вдалося затримати прямо на місці пригоди.

Подія сталася сьогодні близько шостої ранку у Зміївському районі Харківської області. Черговий місцевого відділу поліції отримав повідомлення від жителів смт. Слобожанське про напад на родину.



Працівники слідчо-оперативної групи виявили за вказаною адресою переляканих потерпілих та зв’язаного злодія. Він був у рукавичках, поруч лежала маска та обріз мисливської рушниці.



Як розповів т.в.о. заступника начальника Зміївського відділу поліції Андрій Тарахтєєв, саме завдяки сміливості наймолодшого члена родини вдалося уникнути трагічних наслідків. Зловмисник проник до будинку вранці. Як тільки хазяйка відчинила двері, він відразу заскочив в одну з кімнат та під прицілом обрізу змусив чоловіків лягти на підлогу. Жінці злодій скомандував їх зв’язати і відібрав ключа від сейфу. Поки нападник копирсався із замком, чоловік із сином звільнилися від мотузки. Злодій встиг зробити постріл у бік господаря, але син вдарив по зброї і дріб увійшов у підлогу.

Тим часом жінці вдалося викликати поліцію. На місце події відразу вирушила група реагування патрульної поліції, слідчі та оперативники. Поліцейські затримали нападника, вилучили речові докази.

Особу зловмисника відразу було встановлено. Ним виявився 30-річний житель сусіднього села, який працював разом із потерпілим на одному виробництві. Напередодні чоловіки отримали зарплатню і молодик вирішив поживитися за рахунок свого знайомого.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області