У Києві жінку скоротили поки вона була у декреті. ВІДЕО

Киянка Оксана – молода мама. Майже три роки до вагітності вона пропрацювала на держпідприємстві прес-секретарем. Та от поки у декретній відпустці вона доглядала свою новонароджену дівчинку, тишком-нишком, жінку з роботи… звільнили. Подробиці у сюжеті.