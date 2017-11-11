Правозахисників обурило «полювання» військових на призовників. ВІДЕО

Правозахисників обурило «полювання» військових на призовників. ВІДЕО

21:30 11.11.2017

«Не облава!» Військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко прокоментував візит його колег до нічного клубу в середмісті Лева на вулиці Крива Липа. Десь об 23.00 у розважальному закладі військові разом з поліцейськими шукали призовників-ухильників. І 12-тьох у той вечір таки знайшли. Перевіряли документи у чоловіків на вулиці і тут же вручали повістки до військкомату. Правозахисників дії військовослужбовців обурили. Подробиці у сюжеті. 

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