Правозахисників обурило «полювання» військових на призовників. ВІДЕО

«Не облава!» Військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко прокоментував візит його колег до нічного клубу в середмісті Лева на вулиці Крива Липа. Десь об 23.00 у розважальному закладі військові разом з поліцейськими шукали призовників-ухильників. І 12-тьох у той вечір таки знайшли. Перевіряли документи у чоловіків на вулиці і тут же вручали повістки до військкомату. Правозахисників дії військовослужбовців обурили. Подробиці у сюжеті.