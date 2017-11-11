Правозахисники знову закликають ратифікувати Стамбульську конвенцію. ВІДЕО

В Україні майже не ведеться роботи з порушником, максимум, що кривднику може загрожувати – штраф, який фактично платиться з родинних грошей і повернення до сім’ї, яка знову ризикує стати жертвою кривдника. Бо поліцейські можуть на певний час забрати тирана…