Експерти оцінили ризики в обранні нових суддів до Конституційного суду. ВІДЕО
Експерти оцінили ризики в обранні нових суддів до Конституційного суду. ВІДЕО
Судова реформа торкнулася і Конституційного суду України. Наразі у ньому є лише 13 із необхідних 18 суддів. Тому на сьогодні щодо 5-ти вакантних місць тривають відбори. Рада суддів має запропонувати 1 кандидата, парламент – 2-ох. Ще 2-ох має подати Президент. Більше дивіться у сюжеті.
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