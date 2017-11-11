Експерти оцінили ризики в обранні нових суддів до Конституційного суду. ВІДЕО

Судова реформа торкнулася і Конституційного суду України. Наразі у ньому є лише 13 із необхідних 18 суддів. Тому на сьогодні щодо 5-ти вакантних місць тривають відбори. Рада суддів має запропонувати 1 кандидата, парламент – 2-ох. Ще 2-ох має подати Президент. Більше дивіться у сюжеті.