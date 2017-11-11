У Києві у вогні загинув чоловік. ВІДЕО

У Києві у вогні загинув чоловік. ВІДЕО

12:30 11.11.2017

Пожежні допомогли врятуватися дівчині з верхнього поверху. Ще 25 людей вивели на вулиці через двері. Пожежні кажуть, вогонь повністю знищив квартиру. За словами сусідів, це не перше займання на цьому місці за рік…

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві у вогні загинув чоловік. ВІДЕО
У Києві у вогні загинув чоловік. ВІДЕО
11.11.2017 | 12:30
Експерти оцінили ризики в обранні нових суддів до Конституційного суду. ВІДЕО
Експерти оцінили ризики в обранні нових суддів до Конституційного суду. ВІДЕО
11.11.2017 | 11:30
Кияни змусили владу ремонтувати занедбаний ескалатор у столиці. ВІДЕО
Кияни змусили владу ремонтувати занедбаний ескалатор у столиці. ВІДЕО
10.11.2017 | 23:15
У Сумах двоє 18-ти річних напали на іноземця. ВІДЕО
У Сумах двоє 18-ти річних напали на іноземця. ВІДЕО
10.11.2017 | 22:45
Черкаська водійка за гроші намагалася «закрити очі» поліцейським на її порушення ПДР. ВІДЕО
Черкаська водійка за гроші намагалася «закрити очі» поліцейським на її порушення ПДР. ВІДЕО
10.11.2017 | 22:15
В Кабміні працюють над законопроектом, що захистить бізнес від силовиків. ВІДЕО
В Кабміні працюють над законопроектом, що захистить бізнес від силовиків. ВІДЕО
10.11.2017 | 21:45
Аварія «лоб-у-лоб», у Києві зіштовхнулись Volkswagen і Chevrolet. ВІДЕО
Аварія «лоб-у-лоб», у Києві зіштовхнулись Volkswagen і Chevrolet. ВІДЕО
10.11.2017 | 21:15
В Києві ледве не згорів величезний торговий центр. ВІДЕО
В Києві ледве не згорів величезний торговий центр. ВІДЕО
10.11.2017 | 20:45
У Ромнах рятувальники не без проблем здолали пожежу у багатоповерхівці. ВІДЕО
У Ромнах рятувальники не без проблем здолали пожежу у багатоповерхівці. ВІДЕО
10.11.2017 | 20:30
В Україні «замінували» аеропорти. ВІДЕО
В Україні «замінували» аеропорти. ВІДЕО
10.11.2017 | 20:20
Жителі столичного мікрорайону Березняки перекрили дорогу. ВІДЕО
Жителі столичного мікрорайону Березняки перекрили дорогу. ВІДЕО
10.11.2017 | 20:10
У Черкасах під час пожежі у багатоповерхівці евакуйовано 15 людей. ВІДЕО
У Черкасах під час пожежі у багатоповерхівці евакуйовано 15 людей. ВІДЕО
10.11.2017 | 13:00
Резонансне вбивство у хостелі розкрила київська поліція. ВІДЕО
Резонансне вбивство у хостелі розкрила київська поліція. ВІДЕО
10.11.2017 | 09:54
Одеська поліція розслідує інцидент із розбійним нападом на жінку. ВІДЕО
Одеська поліція розслідує інцидент із розбійним нападом на жінку. ВІДЕО
10.11.2017 | 09:20
Затримані телефонні шахраї ошукали своїх жертв на 4 млн. гривень. ВІДЕО
10.11.2017 | 07:00
У Києві від вибуху гранати загинув чоловік. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
10.11.2017 | 06:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви запропоноване МВС посилення покарання за водіння напідпитку, а також обмеження швидкості у населених пунктах?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.