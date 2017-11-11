У Києві у вогні загинув чоловік. ВІДЕО
У Києві у вогні загинув чоловік. ВІДЕО
Пожежні допомогли врятуватися дівчині з верхнього поверху. Ще 25 людей вивели на вулиці через двері. Пожежні кажуть, вогонь повністю знищив квартиру. За словами сусідів, це не перше займання на цьому місці за рік…
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