Для водіїв-порушників готують величезні штрафи. ВІДЕО

Про аварійність на українських дорогах і раніше часто говорили не лише водії, а й політики та високопосадовці. А тепер, після ряду резонансних аварій, схоже готові прийняти певні міри. Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив що вже підготував проект закону щодо збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху.