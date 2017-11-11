Для водіїв-порушників готують величезні штрафи. ВІДЕО
Для водіїв-порушників готують величезні штрафи. ВІДЕО
Про аварійність на українських дорогах і раніше часто говорили не лише водії, а й політики та високопосадовці. А тепер, після ряду резонансних аварій, схоже готові прийняти певні міри. Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив що вже підготував проект закону щодо збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху.
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