У столичному хостелі чоловік вбив сусіда. ВІДЕО
У столичному хостелі чоловік вбив сусіда. ВІДЕО
У Києві іноземець вбив свого знайомого. Вдарив його ножем у груди. Все сталось у Голосіївському районі столиці. В одному з хостелів по вулиці Саперно-Слобідській. Чоловіки жили у сусідніх кімнатах.
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