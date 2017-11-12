Українських дітей тепер можна розшукати у будь-якій точці Європи. ВІДЕО

Українських дітей тепер можна розшукати у будь-якій точці Європи. ВІДЕО

00:00 12.11.2017

Україні вдалося стати кандидатом до вступу у федерацію Missing Children Europe. Починаючи з 2001 року ця федерація вже об’єднала 28 країн. І у кожній з цих держав є спеціальна єдина для всіх гаряча лінія 116 000. Цілодобова та безкоштовна. Якщо дитина приміром з України, поїхавши на канікули, загубилась в Німеччині. Батькам варто набрати лише номер 116000, вже за мить німецьке представництво федерації, зв`яже батьків з українським філіалом, а там, рідною мовою професіонали розкажуть кожен наступний крок, який потрібно зробити батькам.

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