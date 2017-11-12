У Києві чоловіка пограбували та жорстоко вбили у власній квартирі. ВІДЕО

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона виявила мертвим свого колишнього чоловіка. За вказаною адресою терміново прибули правоохоронці.

На місці події поліцейські виявили потерпілого із численними синцями та забоями тіла. Окрім цього, у 45-річного власника квартири були зв’язані руки та ноги, а у помешканні – перевернуті всі речі. Ймовірно, зловмисники шукали дорогоцінні речі та гроші.

Для остаточного з’ясування причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці поспілкувалися з колишньою дружиною померлого. Жінка розповіла, що вирішила навідатися до чоловіка, тому що протягом чотирьох днів не могла вийти з ним на зв'язок. До помешкання вона прийшла разом зі свекрухою, яка також не могла додзвонитися до сина.

Зі слів місцевої мешканки, з квартири зник телевізор та золотий ланцюжок, який носив на шиї загиблий.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють обставини смерті місцевого мешканця та осіб, причетних до скоєння тяжкого злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві