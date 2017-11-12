У Дніпрі клієнт побив, зґвалтував та пограбував молоду масажистку. ВІДЕО

У Дніпрі клієнт побив, зґвалтував та пограбував молоду масажистку. ВІДЕО

20:00 12.11.2017

Після сеансу масажу чоловік не лише змусив дівчину задовольнити свою статеву пристрасть неприродним шляхом, а забрав всі наявні у неї гроші. 

Злочин стався 27 жовтня у масажному салоні. 24-річна дівчина одразу ж звернулася із заявою до Шевченківського відділення поліції.

«Жінка розмістила в інтернет-мережі оголошення про надання послуг лікувального масажу. На прийом до неї записався чоловік. Після сеансу масажу він попросив дівчину надати йому інтимні послуги. Почувши відмову, чоловік розлютився та декілька раз вдарив її кулаком по голові. Потім взяв зі столу канцелярські ножиці, приставив їх до шиї та змусив задовольнити статеву пристрасть неприродним шляхом. Наостанок чоловік ще й пограбував дівчину, забравши у неї 800 гривень» – розповів заступник начальника кримінальної поліції Шевченківського відділення поліції майор поліції Олександр Ведута.

Завдяки проведеним заходам оперативні працівники затримали 37-річного мешканця Криничанського району, який декілька років тому назад був судимий за розбійний напад у масажному салоні.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) та ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

 

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