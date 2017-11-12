Слідчі перевантажені роботою, тому дрібні справи не розслідують, - експерт. ВІДЕО
Слідчі перевантажені роботою, тому дрібні справи не розслідують, - експерт. ВІДЕО
В редакцію «Магнолії-ТВ» кияни скаржаться на поліцейських. Кажуть, що правоохоронці не розслідують справ по їхніх заявах. Підозрюють, що це пов’язано із тим, що поліцейські вважають такі злочини, як крадіжки, або підпал не суттєвими і не хочуть витрачати на це часу. Кримінологи підтверджують цю теорію. Кажуть, що насправді слідчі перенавантажені роботою, тому на деякі інциденти закривають очі. Детальніше дивіться у сюжеті.
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