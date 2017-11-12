В Кабміні працюють над законопроектом, що захистить бізнес від силовиків. ВІДЕО

В Кабміні працюють над законопроектом, що захистить бізнес від силовиків. ВІДЕО

21:30 12.11.2017

8 листопада на засіданні Кабінету міністрів було представлено законопроект, який суттєво обмежує можливості тиску на підприємців.  Усі обшуки тепер будуть фіксувати на відео. Вилучати сервери і документи без яких робота фірми чи підприємства зупиняється теж заборонено. Бізнесмен матиме право викликати у будь-яку хвилину адвоката і вже разом із ним спілкуватись із прокуратурою або фіскалами.

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