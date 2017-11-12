У Києві водій відволікся від керування автомобілем, через це втрапив в ДТП. ВІДЕО
У Києві водій відволікся від керування автомобілем, через це втрапив в ДТП. ВІДЕО
Прямісінько на перехресті зіштовхнулися ДЕУ та ХЮНДАЙ. Попередньо, водій ДЕУ проїхав на червоний сигнал світлофора. В той момент на своє зелене світло перехрестя проїжджав Хюндай. ДЕУ протаранив Хюндай і від сильного удару ДЕУ навіть перелетів клумбу.
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