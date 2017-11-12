В аеропорту Бориспіль затримали іноземця, що продавав дівчат закордон. ВІДЕО

Місце роботи – Арабські Емірати, Туреччина. Професія – офіціант, прибиральниця, менеджер, аніматор, бармен. Так говорили молодим дівчатам з України роботодавці. Насправді ж, закордоном українкам доводилось торгувати власним тілом. 32-річний іноземець, який довгий час жив у Києві, шукав привабливих жінок та вербував їх на роботу закордон. Обіцяв, працювати дівчатам доведеться у клубах та готелях. І ні слова про секс-послуги.