Українка вивела на чисту воду шайку інтернет-альфонсів. ВІДЕО
Українка вивела на чисту воду шайку інтернет-альфонсів. ВІДЕО
Кохання в інтернеті… Багато жінок та чоловіків часто заводять знайомства у соцмережах. Мовляв, так простіше та зручніше. Однак є ті, хто грає на чужих почуттях та навіть збагачується за чужий рахунок. Такі собі інтернет-шахраї закрутили голову не одній українці…
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