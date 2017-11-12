Українка вивела на чисту воду шайку інтернет-альфонсів. ВІДЕО

Кохання в інтернеті… Багато жінок та чоловіків часто заводять знайомства у соцмережах. Мовляв, так простіше та зручніше. Однак є ті, хто грає на чужих почуттях та навіть збагачується за чужий рахунок. Такі собі інтернет-шахраї закрутили голову не одній українці…