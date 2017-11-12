У Мінюсті пропонують жорстко карати неплатників аліментів. ВІДЕО
У Мінюсті пропонують жорстко карати неплатників аліментів. ВІДЕО
Відмовляєшся платити аліменти – за кермо зась! Також не пустять за кордон! А ще не дозволять користуватися зброєю! Такі нововведення презентував міністр юстиції Павло Петренко у Верховній Раді. Закликав депутатів якнайшвидше проголосувати за законопроект. Планують, - це будуть жорсткі та водночас дієві методи для ухильників від сплати аліментів. Подробиці у сюжеті.
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