В Одесі оперативно відшукали викрадену 9-річну дитину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
В Одесі оперативно відшукали викрадену 9-річну дитину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
В Одесі прямісінько з дитячого майданчику зник 9-річний хлопчик. Коли батьки про це дізналися – розпочали власні пошуки. Кажуть, кинули усі сили, аби повернути дитину додому…
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