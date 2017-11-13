На Рівненщині поліція знайшла водія, який з ножем кинувся на пішохода. ВІДЕО

Оперативники Гощанського відділення поліції встановили чоловіка, який наніс тяжкі тілесні ушкодження жителю Черкас.

Ним виявився 26-річний житель Гощанського району.

Слідчо-оперативна група встановила, що днями, близько 18:30, у селі Бабин невідомий водій автомобіля «Honda» наніс два удари ножем 25-річному чоловікові, який перетинав проїзну частину неподалік від пішохідного переходу.

Згодом, підозрюваний повністю визнав свою вину та пояснив слідчим, що потерпілий раптово вийшов на проїжджу частину дороги та ледь не потрапив під колеса його авто.

Між молодиками виник конфлікт, у ході якого водій і вчинив злочин.

Потерпілого каретою швидкої медичної допомоги доставили до Рівненської обласної клінічної лікарні, де у нього діагностували проникаюче ножове поранення черевної порожнини. Після проведеного оперативного втручання його життю нічого не загрожує. Як з’ясували поліцейські, потерпілий 25-річний житель Черкас працює на одному із підприємств Гощанського району.

«Слідчий вже повідомив зловмиснику про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, — зазначив начальник Гощанського відділення поліції Анатолій Цідилко. — У понеділок у суді йому обиратимуть міру запобіжного заходу».

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області