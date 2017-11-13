На Рівненщині під час масштабної ДТП загинула людина. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

На Рівненщині під час масштабної ДТП загинула людина. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

09:00 13.11.2017

Днями до поліції надійшло повідомлення, що у селі Колоденка Рівненського району на автодорозі «Київ-Чоп» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти автомобілів.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля «МАЗ», 20-річний житель села Засів Радивилівського району, не врахував дорожню обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Volkswagen Golf». Від удару транспортні засоби продовжили рух за інерцією і зіткнулися з припаркованими на стоянці придорожнього кафе трьома автомобілями: «Peugeot 309», «MITSUBISHI Grandis», «Fiat Bravo».  

Від отриманих травм на місці події загинув водій «Volkswagen», 32-річний житель Дубна. Більше ніхто не постраждав. Інші транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

За результатом освідування 20-річний водій вантажівки був тверезий. Він пояснив слідчим, що не зміг загальмували перед попутним транспортом тому, аби уникнути зіткнення, інстинктивно повернув на смугу зустрічного руху.

У поліції за фактом смертельної ДТП розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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