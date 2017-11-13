Жителя Одеси було поранено у голову з травматичної зброї. ВІДЕО
Жителя Одеси було поранено у голову з травматичної зброї. ВІДЕО
Постраждалого госпіталізовано з травмою, яку він отримав в результаті пострілу у голову з пристрою травматичної дії.
До Суворовського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Паустовського лежить закривавлений чоловік. Його було госпіталізовано з пораненням вискової частини голови.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 15 (замах на злочин) та частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Встановлено, що на місці події 34-річний постраждалий знаходився з двома своїми знайомими. В ході розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт.
На даний час усі учасники події встановлені, з ними проводяться необхідні слідчі дії. Правоохоронці з’ясовують обставини, за яких постраждалий отримав тілесні ушкодження.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області
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