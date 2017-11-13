Затримані з вибухівкою у Києві готували теракт - поліція. ВІДЕО
Затримані з вибухівкою у Києві готували теракт - поліція. ВІДЕО
Шість кілограмів готової вибухівки та з десяток електродетонаторів! Все це правоохоронці знайшли у багажнику автомобіля, який двоє чоловіків припаркували у Дарницькому районі Києва. Перевізників підозрюють у підготовці терактів у столиці України. Подробиці у сюжеті.
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