У Києві на перехресті не роз’їхалися дві машини. ВІДЕО

У Києві на перехресті не роз’їхалися дві машини. ВІДЕО

20:15 13.11.2017

Водій Lexus каже, їхав вулицею Саксаганського – головною дорогою, - на свій зелений. Додає, в той момент перехрестя на заборонений сигнал світлофора проїжджав Джип…

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