На Донеччині злочинці продовжували свої шахрайства навіть із-за стін колонії. ВІДЕО
На Донеччині злочинці продовжували свої шахрайства навіть із-за стін колонії. ВІДЕО
На Донеччині викрили одразу два злочинні угрупування, які, так би мовити, спеціалізувалися на інтернет-шахрайствах. Зокрема, чоловіки представлялися співробітниками банків і просили довірливих людей перерахувати кошти, буцімто, за надані банківські послуги. Звісно ж, ці гроші йшли на рахунки зловмисників і осідали у їхніх кишенях. Щоправда, чоловікам доводилося і ділитися. І тут починається найцікавіше. Виявляється, всі зловмисники здійснювали свої шахрайства, сидячи у колонії. Детальніше у сюжеті.
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