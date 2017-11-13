На Донеччині злочинці продовжували свої шахрайства навіть із-за стін колонії. ВІДЕО

На Донеччині злочинці продовжували свої шахрайства навіть із-за стін колонії. ВІДЕО

20:45 13.11.2017

На Донеччині викрили одразу два злочинні угрупування, які, так би мовити, спеціалізувалися на інтернет-шахрайствах. Зокрема, чоловіки представлялися співробітниками банків і просили довірливих людей перерахувати кошти, буцімто, за надані банківські послуги. Звісно ж, ці гроші йшли на рахунки зловмисників і осідали у їхніх кишенях. Щоправда, чоловікам доводилося і ділитися. І тут починається найцікавіше. Виявляється, всі зловмисники здійснювали свої шахрайства, сидячи у колонії. Детальніше у сюжеті. 

Крім того, дивіться в огляді:

У Одесі чоловіка мало не вбили із травматичного пістолета.

Чоловіки на Полтавщині виготовляли глушники для Російської Федерації.

На Херсонщині прикордонний пес зірвав нелегальне перевезення до Криму патронів.

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