ЛГБТ-активісти втекли з України через погрози і напади. ВІДЕО
ЛГБТ-активісти втекли з України через погрози і напади. ВІДЕО
Одесит Ігор Захарченко – ЛГБТ активіст, жив разом зі своїм партнером і про свої стосунки не боявся говорити вголос. Однак згодом чоловіки таки почали боятися і от чому. Спочатку в під’їзді будинку, де мешкала пара з’явився загрозливий напис. Чоловіки в передчутті небезпеки навіть деякий час не з’являлись удома. Але повернутися мусили, адже там залишилися їхні речі. Коли ж прийшли по них, їх підстерігали двоє невідомих.
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