Заробітчани із Закарпаття потрапили у страшну ДТП. ВІДЕО
Заробітчани із Закарпаття потрапили у страшну ДТП. ВІДЕО
Моторошна автопригода у Словаччині. У селі Нижній Грабовець розбилися закарпатці, які поверталися із закордонних заробітків. Мікроавтобус «Мерседес», забитий пасажирами, зіштовхнувся з вантажівкою. Загинув 38-річний чоловік, ще двоє пасажирів та водій сильно травмувалися. Усі вони деякий час працювали у Чехії. Якраз поверталися додому.
І не лише це… Також в «Огляді ДТП»:
Водій «Honda» штрикнув ножем пішохода, бо той раптово вискочив на дорогу…
Смертельна ДТП на трасі Львів-Тернопіль…
У Запоріжжі камера спостереження зафільмувала моторошну аварію…
|
13.11.2017 | 22:45
|
13.11.2017 | 22:15
|
13.11.2017 | 21:45
|
13.11.2017 | 21:15
|
13.11.2017 | 20:45
|
13.11.2017 | 20:15
|
13.11.2017 | 19:45
|
13.11.2017 | 10:40
|
13.11.2017 | 09:00
|
13.11.2017 | 08:40
|
13.11.2017 | 00:00
|
12.11.2017 | 23:00
|
12.11.2017 | 22:30
|
12.11.2017 | 22:00
|
12.11.2017 | 21:45
|
12.11.2017 | 21:30
-
- 1 з 888
- ››