Заробітчани із Закарпаття потрапили у страшну ДТП. ВІДЕО

Моторошна автопригода у Словаччині. У селі Нижній Грабовець розбилися закарпатці, які поверталися із закордонних заробітків. Мікроавтобус «Мерседес», забитий пасажирами, зіштовхнувся з вантажівкою. Загинув 38-річний чоловік, ще двоє пасажирів та водій сильно травмувалися. Усі вони деякий час працювали у Чехії. Якраз поверталися додому.

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